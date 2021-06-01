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Пятов: «Мы все переживаем, все хотят попасть в финальный список»

Голкипер высказался о подготовке команды к Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:46
Пятов: «Мы все переживаем, все хотят попасть в финальный список»
Андрей Пятов / Фото: Twitter

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о подготовке национальной команды к Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Занятия связаны с тактикой, отрабатываем моменты тактического характера. Сейчас проведем спарринг с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры внимательно изучают соперника и то, как ему противостоять. Это наработки в основном.

Штаб хочет увидеть, готовы ли мы к такому перестроению. Работается отлично, все ребята выкладываются максимально.

В сборной всегда великолепная атмосфера. Все работают с двойной энергией. Есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.

Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Все хотят попасть в финальный список. Тренерам виднее, кто им нужен и на кого рассчитывать».


Ранее Пятов высказался о продлении контракта с «Шахтером».

Петр Приходько
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Андрей Пятов

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