Пятов: «Будем знакомиться с тем стилем, который хочет видеть Де Дзерби»
Пятов: «Мы все переживаем, все хотят попасть в финальный список»
Голкипер высказался о подготовке команды к Евро-2020
Андрей Пятов / Фото: Twitter
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о подготовке национальной команды к Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Занятия связаны с тактикой, отрабатываем моменты тактического характера. Сейчас проведем спарринг с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры внимательно изучают соперника и то, как ему противостоять. Это наработки в основном.
Штаб хочет увидеть, готовы ли мы к такому перестроению. Работается отлично, все ребята выкладываются максимально.
В сборной всегда великолепная атмосфера. Все работают с двойной энергией. Есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.
Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Все хотят попасть в финальный список. Тренерам виднее, кто им нужен и на кого рассчитывать».
Ранее Пятов высказался о продлении контракта с «Шахтером».
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