Пятов: «Мы все переживаем, все хотят попасть в финальный список»

Андрей Пятов / Фото: Twitter

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о подготовке национальной команды к Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Штаб хочет увидеть, готовы ли мы к такому перестроению. Работается отлично, все ребята выкладываются максимально.

В сборной всегда великолепная атмосфера. Все работают с двойной энергией. Есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.

Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Все хотят попасть в финальный список. Тренерам виднее, кто им нужен и на кого рассчитывать».