Де Дзерби: «Динамо» создало сложности, но не более»
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Голкипер «Шахтера» поделился эмоциями от завоевания первого трофея при Де Дзерби
13:47
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился в своем Instagram впечатлениями от завоевания трофея Суперкубка Украины в матче против «Динамо» (3:0).
Нет чувства лучше, чем поднимать кубок над головой.
Команда, болельщики, всех с победой!
Напомним, «Шахтер» сравнялся с «Динамо» по количеству побед в матчах за Суперкубок.
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