«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
«Шахтер» сравнялся с «Динамо» по количеству побед в матчах за Суперкубок
У грандов – по 9 трофеев
22 сентября 23:53
Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» добыл 9-й Суперкубок Украины в своей истории.
Таким образом, «горняки» сравнялись по этому показателю с киевским «Динамо».
У других команд из Украины нет побед в матче за Суперкубок. За Суперкубок Украины также боролись «Ворскла», «Металлург» Донецк, «Таврия» и «Черноморец».
Напомним, в матче за Суперкубок Украины «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0). Это первый трофей в тренерской карьере Роберто де Дзерби.
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