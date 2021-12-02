Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Пятов поделился подробностями съемок в украинском фильме вместе с Коноплянкой
Игроки «Шахтера» засветятся в кино
Евгений Коноплянка и Андрей Пятов / фото - Большая прогулка
Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как они с Евгением Коноплянкой снялись в украинском фильме «Большая прогулка»:
«Мне очень понравилось. Была хорошая погода, нам не приходилось что-то выдумывать или показывать какие-то актерские качества, мы играли самих себя. Не могу сказать, что было трудно, но очень интересно.
У меня есть хороший друг, медиакоуч. Я у него полгода занимался для себя и саморазвития. Так что я уже был немного готов, знал, что меня ожидает, как называются некоторые вещи. Для меня это не было новым, но было очень интересно».
Фильм выйдет на большие экраны в феврале 2022-го года.
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