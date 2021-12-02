Пятов поделился подробностями съемок в украинском фильме вместе с Коноплянкой

Евгений Коноплянка и Андрей Пятов / фото - Большая прогулка

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как они с Евгением Коноплянкой снялись в украинском фильме «Большая прогулка»:

У меня есть хороший друг, медиакоуч. Я у него полгода занимался для себя и саморазвития. Так что я уже был немного готов, знал, что меня ожидает, как называются некоторые вещи. Для меня это не было новым, но было очень интересно».