Пятов повторил рекорд Шовковского в сборной Украины

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Украина обыграла Кипр (4:0) в товарищеском матче.
Весь матч «на ноль» отыграл вратарь и капитан сборной Андрей Пятов. Это его 46-й «сухой» матч за сборную в карьере.
Таким образом, по этому показателю Пятов повторил рекорд Александра Шовковского у которого также 46 «сухих» матчей.
Примечательно, что за Пятовым и Шовковским идут сразу три голкипера, у которых лишь по четыре сухих матча. Это Валерий Воробьев, Максим Левицкий и Олег Суслов.
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