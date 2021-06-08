Пятов повторил рекорд Шовковского в сборной Украины

Вратарь записал очередной «сухой» матч в свой актив

Фото: УАФ

Украина обыграла Кипр (4:0) в товарищеском матче.

Весь матч «на ноль» отыграл вратарь и капитан сборной Андрей Пятов. Это его 46-й «сухой» матч за сборную в карьере.

Таким образом, по этому показателю Пятов повторил рекорд Александра Шовковского у которого также 46 «сухих» матчей.

Примечательно, что за Пятовым и Шовковским идут сразу три голкипера, у которых лишь по четыре сухих матча. Это Валерий Воробьев, Максим Левицкий и Олег Суслов.