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Пятов признался, тренирует ли сборная пенальти перед матчем со Швецией

Украина встретится с другой сине-желтой командой в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
12:14
Пятов признался, тренирует ли сборная пенальти перед матчем со Швецией
Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Также вратарь рассказал, отрабатывает ли команда пенальти перед первым поединком на вылет.

Это уже 1/8 финала чемпионата Европы. Команды отдают все силы. Нельзя говорить о каких-то шансах. Да, на бумаге кто-то из двух команд фаворит, но на поле все меняется.

Пенальти? Конечно отрабатываем. Это неотъемлемая часть футбола, нужно быть готовым.

Лучший исполнитель 11-метровых? Давайте не будем открывать все карты. Есть люди, которые бьют действительно уверенно. Но на тренировках нет такого давления, как непосредственно в игре.

Есть много примеров, даже Андрея Николаевича, когда он не забил пенальти Швейцарии на ЧМ-2006. Я не знаю, что случилось в тот момент. Это футбол. Надеемся, что не дойдем до пенальти и выиграем в основное время.

Мандраж всегда есть. Мы понимаем, насколько завтра ответственный матч и благодаря чему мы можем в нем сыграть.

Мы должны проходить Швецию. Другого варианта у нас нет. Либо мы воспользуемся шансом, либо нас уничтожат наши же журналисты. Готовы к игре морально и физически.

Когда мы узнали, что прошли дальше – собрались на теории и поговорили по-мужски. Другие ребята тоже высказали свое мнение. В детали посвящать не буду.

Говорить на камеру – одно, но если ты не отвечаешь за сказанное на поле – эти слова пустые. Надеюсь, ребята подкрепят свои слова на футбольном поле.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: УАФ Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Пятов Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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