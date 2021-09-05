Пятов провел 70-й официальный матч за сборную Украины. Больше только у Шевченко и Тимощука

Голкипер помог команде добыть ничью с Францией

Андрей Пятов / Фото: Getty Images

Матч против Франции (1:1) в отборе на ЧМ-2022 стал для вратаря сборной Украины Андрея Пятова 70-м официальным в футболке национальной команды.

Лидерами по количеству официальных матчей в составе сборной Украины остаются Анатолий Тимощук (73 матча) и Андрей Шевченко (74 матча).

Пятов провел в отборах ЧМ 35 матчей, 29 – в отборах к Евро и в финальной части Евро, 6 – в Лиге Наций.

Напомним, ничья с Францией стала 80-й для сборной Украины в ее истории.