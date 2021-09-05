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Сборная Украины провела 80-й ничейный матч в своей истории

Команда Петракова отобрала очки у Франции
Футбол Чемпионат мира по футболу
5 сентября 14:41
Сборная Украины провела 80-й ничейный матч в своей истории
Фото: Getty Images

Сборная Украины в матче с Францией (1:1) сыграла вничью 80-й раз в своей истории, сообщает пресс-служба УАФ.

28 матчей сборная Украины сыграла вничью в рамках отборов на ЧМ, 17 – в отборах на ЧЕ, 3 ничьи – в международных турнирах и 32 матча в товарищеских матчах.

Напомним, сборная Украины провела 5 матчей в отборе на ЧМ-2022 и все игры завершились вничью. Это повтор рекорда сборной Уэльса в отборе на ЧМ-2018 по количеству ничьих (5) за один отбор.

Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка.

Обзор матча Украина – Франция.

Петр Приходько
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Теги

сборная Франции (футбол)

Комментарии 2

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5 сентября 2021г. 15:37
А голы придут. Ну что такое гол? Это всего лишь пас мимо вратаря в ворота.
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5 сентября 2021г. 15:25
Результат при такой игре замечательный. Тренер подобрал игроков не по опыту а по скоростным данным и не ошибся. Молодёжь сыграла азартно. Попрежнему много ошибок в пасах. Что за пас с замахом. Это чтобы весь стадион видел куда пойдёт пас. Удар должен быть по боксёрски коротким, по сути бросок. Очень много пасов просто медленные.Пока мяч котится соперник успевает подготовиться ударить если не по мячу, то по ногам принимающего игрока. Чувствуется, что игроки не жалеют ноги напарников. Но в общем можно поздравить сборную Украины за отобранные у Франции очки.
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