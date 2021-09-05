Сборная Украины провела 80-й ничейный матч в своей истории

Команда Петракова отобрала очки у Франции

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Сборная Украины в матче с Францией (1:1) сыграла вничью 80-й раз в своей истории, сообщает пресс-служба УАФ.

28 матчей сборная Украины сыграла вничью в рамках отборов на ЧМ, 17 – в отборах на ЧЕ, 3 ничьи – в международных турнирах и 32 матча в товарищеских матчах.

Напомним, сборная Украины провела 5 матчей в отборе на ЧМ-2022 и все игры завершились вничью. Это повтор рекорда сборной Уэльса в отборе на ЧМ-2018 по количеству ничьих (5) за один отбор.

Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка.

Обзор матча Украина – Франция.