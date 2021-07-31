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Пятов рассказал, станет ли его действующий контракт с «Шахтером» последним

По окончании прошлого сезона ветеран продлил соглашение с «горняками»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
Пятов рассказал, станет ли его действующий контракт с «Шахтером» последним
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» относительно своего будущего в донецком клубе.

Заканчивался контракт, клуб посчитал нужным сделать мне предложение. Мне что-то не понравилось, взял время подумать, переговорил с семьей, с тренером, узнал об интересе других клубов ко мне. Назвал свои условия. Клуб подумал и мы сошлись на тех условиях, которые устроили всех.

Я разговаривал с президентом, он всегда поддерживает. Его большое интервью стало посылом, что клуб обязан мне, а я ему. Мы должны были прийти к целостному решению. Мы сразу решили все наши вопросы.

Я подписал контракт, чтобы играть, бороться за место в старте. Я сделаю все, чтобы принести клубу максимальную пользу, но решение за тренером.

Будет ли это мой последний контракт? Все от меня зависит. Слава Богу, очень серьезные травмы меня обходят стороной (тьфу-тьфу). Здоровье есть, силы хватает. Да, какие-то навыки притупляются, но надо играть на своих сильных сторонах.

По окончании прошлого сезона Пятов продлил контракт с «Шахтером» на два года.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Пятов Шахтер Донецк

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