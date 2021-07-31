Пятов рассказал, станет ли его действующий контракт с «Шахтером» последним
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» относительно своего будущего в донецком клубе.
Заканчивался контракт, клуб посчитал нужным сделать мне предложение. Мне что-то не понравилось, взял время подумать, переговорил с семьей, с тренером, узнал об интересе других клубов ко мне. Назвал свои условия. Клуб подумал и мы сошлись на тех условиях, которые устроили всех.
Я разговаривал с президентом, он всегда поддерживает. Его большое интервью стало посылом, что клуб обязан мне, а я ему. Мы должны были прийти к целостному решению. Мы сразу решили все наши вопросы.
Я подписал контракт, чтобы играть, бороться за место в старте. Я сделаю все, чтобы принести клубу максимальную пользу, но решение за тренером.
Будет ли это мой последний контракт? Все от меня зависит. Слава Богу, очень серьезные травмы меня обходят стороной (тьфу-тьфу). Здоровье есть, силы хватает. Да, какие-то навыки притупляются, но надо играть на своих сильных сторонах.
По окончании прошлого сезона Пятов продлил контракт с «Шахтером» на два года.
Комментарии 0