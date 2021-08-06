Пятов: «Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом»
Пятов: «Спокойно могу уходить из сборной, ведь подросло великолепное поколение вратарей»
Голкипер «Шахтера» завершил карьеру в национальной команде
6 августа 21:06
Фото: УАФ
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной Украины:
«Я чувствую в себе силы, дело не в том, что я устал или уже не могу играть в клубе и в сборной. Я вижу, что у нас подросло великолепное поколение вратарей, потому могу уходить из сборной со спокойной душой. Этим молодым ребятам я отдал все, что мог, мы ценим друг друга. А у меня теперь появится возможность уделить больше времени своей семье».
В этом же интервью Пятов признался, что задумывался о переходе в другой клуб.
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