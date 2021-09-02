Экс-игрок сборной Украины: «Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол – вратарский»
Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины
Голкипер провел матч с Казахстаном
2 сентября 10:41
Андрей Пятов / Фото: Twitter УАФ
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал самым возрастным голкипером в истории национальной команды.
Пятов вышел на поле в матче с Казахстаном в возрасте 37 лет и 65 дней. Ранее самым возрастным был Александр Шовковский, который выходил на поле в футболке сборной Украины в последний раз в возрасте 37 лет и 58 дней.
Самым возрастным игроком в истории сборной Украины является Анатолий Тимощук – он последний раз выходил на поле в футболке национальной команды в 37 лет и 83 дня.
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