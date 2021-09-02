Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

Голкипер провел матч с Казахстаном

Андрей Пятов / Фото: Twitter УАФ

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал самым возрастным голкипером в истории национальной команды.

Пятов вышел на поле в матче с Казахстаном в возрасте 37 лет и 65 дней. Ранее самым возрастным был Александр Шовковский, который выходил на поле в футболке сборной Украины в последний раз в возрасте 37 лет и 58 дней.

Самым возрастным игроком в истории сборной Украины является Анатолий Тимощук – он последний раз выходил на поле в футболке национальной команды в 37 лет и 83 дня.

Обзор матча Казахстан – Украина.