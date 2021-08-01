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Пятов: «У Дугласа Косты был огромный потенциал, который не был реализован»

Бразилец до сих пор общается с ветеранами «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:35
Пятов: «У Дугласа Косты был огромный потенциал, который не был реализован»
Дуглас Коста / Фото: Футбол 24

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «BurBuzz» высказался о бывшем полузащитнике команды Дугласе Косте.

«Большой потенциал не значит, что ты можешь ничего не делать. Пример – Дуглас Коста. У нас есть чат с ветеранами, куда он до сих пор пишет.

У него был самый огромный потенциал, который в итоге не был реализован. Он мало поиграл, сейчас вообще вернулся в Бразилию. Он резкий, удар сумасшедший просто.

А так мне все игроки нравились – Тейшейра, Фернандиньо, Луис Адриано тот же. Он вообще приехал откуда-то из деревни, даже образования толком не было, но человек вырос на моих глазах. Мне очень нравилось, как он играл».


Ранее Пятов раскритиковал экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Андрей Пятов

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