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Пятов: «У Дугласа Косты был огромный потенциал, который не был реализован»
Бразилец до сих пор общается с ветеранами «Шахтера»
Дуглас Коста / Фото: Футбол 24
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «BurBuzz» высказался о бывшем полузащитнике команды Дугласе Косте.
«Большой потенциал не значит, что ты можешь ничего не делать. Пример – Дуглас Коста. У нас есть чат с ветеранами, куда он до сих пор пишет.
У него был самый огромный потенциал, который в итоге не был реализован. Он мало поиграл, сейчас вообще вернулся в Бразилию. Он резкий, удар сумасшедший просто.
А так мне все игроки нравились – Тейшейра, Фернандиньо, Луис Адриано тот же. Он вообще приехал откуда-то из деревни, даже образования толком не было, но человек вырос на моих глазах. Мне очень нравилось, как он играл».
Ранее Пятов раскритиковал экс-тренера «Шахтера» Луиша Каштру.
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