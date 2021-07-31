Пятов ответил, возможен ли его переход в «Динамо»
Пятов: «Уважаю Луческу как тренера, но не понимаю его поступка»
Голкипер «Шахтера» прокомментировал решение румынского специалиста возглавить «Динамо»
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу решения Мирчи Луческу возглавить «Динамо».
Мирча очень много дал мне, столько повыигрывал, радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но не могу понять его поступка. Сделать выбор в пользу конкурента – я не понимаю этого.
Луческу тренировал «горняков» с 2004 по 2016 годы. «Динамо» специалист возглавил летом 2020 года. Под его руководством киевляне в первом же сезоне стали чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Пятов также отметил, что его переход в ряды «бело-синих» был бы некрасивым жестом.
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