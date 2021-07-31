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Пятов: «Уважаю Луческу как тренера, но не понимаю его поступка»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал решение румынского специалиста возглавить «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:02
Пятов: «Уважаю Луческу как тренера, но не понимаю его поступка»
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «BurBuzz» по поводу решения Мирчи Луческу возглавить «Динамо».

Мирча очень много дал мне, столько повыигрывал, радовался и ругался с ним. Я уважаю его как тренера, но не могу понять его поступка. Сделать выбор в пользу конкурента – я не понимаю этого.

Луческу тренировал «горняков» с 2004 по 2016 годы. «Динамо» специалист возглавил летом 2020 года. Под его руководством киевляне в первом же сезоне стали чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Пятов также отметил, что его переход в ряды «бело-синих» был бы некрасивым жестом.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Пятов Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк

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