Пытали, а потом убили. В Киевской области обнаружено тело украинского футболиста

Орки жестко расправились не только с 25-летним вингером, а и с его родителями

Александр Сухенко

23-го марта стало известно о похищении рашистами старосты села Мотыжин, Киевской области – Ольги Сухенко, вместе с ней пропали ее муж Игорь и сын Александр. К глубочайшему сожалению, 2-го апреля глава Макаровской общины Вадим Токар сообщил о том, что были обнаружены тела всей семьи Сухенко. Перед смертью глава села, как и ее родственники, подвергались зверским пыткам.

Отметим, что Александр Сухенко дважды был обладателем кубка Киевской области по футболу, а также кубка Киево-Святошинского района. 25-летний футболист выступал на позиции форварда.

Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале.