Легионер «Динамо»: «Я не намерен когда-либо снова возвращаться в Украину»
Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Клуб сообщил, что «по семейным причинам»
Все бегут с фашистского государства
17:13
Фото: УАФ
Украинский защитник Ярослав Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом», об этом-сообщает пресс-служба
клуба из санкт-петербурга.
В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.
Отметим, что недавно московское «Динамо» покинул Андрей Воронин. Напомним, что легионер «Динамо» не собирается возвращаться в Украину.
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