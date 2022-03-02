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Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Клуб сообщил, что «по семейным причинам»

Все бегут с фашистского государства
Футбол Украинские легионеры
17:13
Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Клуб сообщил, что «по семейным причинам»
Фото: УАФ

Украинский защитник Ярослав Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом», об этом-сообщает пресс-служба клуба из санкт-петербурга.

В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом. 

Отметим, что недавно московское «Динамо» покинул Андрей Воронин. Напомним, что легионер «Динамо» не собирается возвращаться в Украину.

Петр Приходько
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Зенит Ярослав Ракицкий

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