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Ракицкий выиграл Суперкубок с «Зенитом»

Это шестой трофей для украинца с питерской командой
Футбол Украинские легионеры
21:03
Ракицкий выиграл Суперкубок с «Зенитом»
Ярослав Ракицкий / фото - Eurosport

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выиграл Суперкубок России в составе российского клуба.

Питерцы разгромили «Локомотив» со счетом 3:0. Ракицкий отыграл 86 минут, выйдя в стартовом составе.

В составе «Зенита» Ярослав выиграл уже шестой трофей. До этого он трижды становился чемпионом России, и по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

После переезда в чемпионат России в 2019 году игрока перестали вызывать в сборную Украины. Тем не менее, Ракицкий рассказал, что после окончания карьеры хочет вернуться на родину.

Напомним, защитник заявил, что на данный момент Украина сильнее России.

Источник: Трибуна
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