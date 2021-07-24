Рамирес: «Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии»

Форвард прокомментировал переход в украинский клуб

Фото: ФК Динамо

Нападающий Эрик Рамирес прокомментировал пресс-службе клуба свой переход из ДАК в «Динамо».

«Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с «Динамо», ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив. «Динамо» имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось».

Твое медобследование в Киеве несколько затянулось. Что бы ты сказал об общении с киевскими врачами?

«Могу сказать, что мне действительно пришлось общаться со многими врачами, и я был приятно удивлен тем, что многие из них хорошо владеют английским языком. Поэтому общение было легким».

Мы рады видеть тебя в киевском «Динамо», но раньше была информация, что ты был близок к подписанию контракта с казанским «Рубином». Что не сложилось в этом клубе?

«Действительно, такая возможность была. Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Мне здесь очень понравилось. Надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель».

Общался ли ты с Мирчей Луческу?

«Я еще не успел пообщаться с главным тренером, но общался с руководством клуба. Надеюсь, что такой разговор состоится уже в ближайшие дни. Ожидаю этого с нетерпением».

Ты сейчас находишься в оптимальной физической форме?

«Во время отпуска я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму».

Ты забил 17 мячей и отметился 8-ю результативными передачами в прошлом сезоне. Какие личные цели ставишь перед собой в «Динамо»?

«Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне».

Что ты знаешь о чемпионате Украины и конкуренции с «Шахтером»?

«Да, я знаю, что «Шахтер» – это также мощный клуб. Но сейчас Рамирес здесь, в Киеве, и будет делать все, чтобы чемпионом стало «Динамо».

Рамирес стал третьим новичком «Динамо» этим летом.

Ранее клуб подписал Дениса Антюха и Илью Шкурина.