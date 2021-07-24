Рамирес: «Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии»
Нападающий Эрик Рамирес прокомментировал пресс-службе клуба свой переход из ДАК в «Динамо».
«Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с «Динамо», ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.
«Динамо» имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось».
Твое медобследование в Киеве несколько затянулось. Что бы ты сказал об общении с киевскими врачами?
«Могу сказать, что мне действительно пришлось общаться со многими врачами, и я был приятно удивлен тем, что многие из них хорошо владеют английским языком. Поэтому общение было легким».
Мы рады видеть тебя в киевском «Динамо», но раньше была информация, что ты был близок к подписанию контракта с казанским «Рубином». Что не сложилось в этом клубе?
«Действительно, такая возможность была. Но с «Рубином» не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского «Динамо» и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Мне здесь очень понравилось.
Надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель».
Общался ли ты с Мирчей Луческу?
«Я еще не успел пообщаться с главным тренером, но общался с руководством клуба. Надеюсь, что такой разговор состоится уже в ближайшие дни. Ожидаю этого с нетерпением».
Ты сейчас находишься в оптимальной физической форме?
«Во время отпуска я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму».
Ты забил 17 мячей и отметился 8-ю результативными передачами в прошлом сезоне. Какие личные цели ставишь перед собой в «Динамо»?
«Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне».
Что ты знаешь о чемпионате Украины и конкуренции с «Шахтером»?
«Да, я знаю, что «Шахтер» – это также мощный клуб. Но сейчас Рамирес здесь, в Киеве, и будет делать все, чтобы чемпионом стало «Динамо».
Рамирес стал третьим новичком «Динамо» этим летом.
Ранее клуб подписал Дениса Антюха и Илью Шкурина.
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