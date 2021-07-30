Рамирес рассказал, что затрудняло его переход в «Динамо»

Игрок считает, что был важной частью ДАКа

Эрик Рамирес / фото - ФК Динамо

Новичок «Динамо» Эрик Рамирес рассказал о своих впечатлениях от переезда в Украину.

Твои первые впечатления от Украины? Ты уже несколько дней здесь, ходил гулять по городу. Что увидел?

«У меня очень хорошее впечатление от Украины. Люди тут очень коммуникабельные, особенно понравилось отношение ко мне в клубе. Одноклубники приняли меня очень тепло, так что я доволен».

Ты – первый венесуэлец не только в истории «Динамо», но и в истории чемпионата Украины. Как считаешь, почему раньше никто из твоих соотечественников сюда не приезжал?

«Считаю, что венесуэльские игроки не приезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это очень сложный процесс. Но я доволен, ведь уже 5 лет как приехал в Европу и сейчас рад, что нахожусь в Украине, где смогу себя показать».

Что ты знаешь о «Динамо» и Украине?

«Я слышал только позитивные отзывы про Украину от людей, с которыми общался на эту тему. Говорили, что тут красиво и приятно, в чем уже сам и убедился. А «Динамо» - это команда с историей, клуб великих игроков. Я хочу повторить их достижения и стать важным футболистом для этой команды».

Почему так долго шли переговоры по твоему контракту с «Динамо»? Появлялась информация, что тебя не хотели продавать, что нет договоренностей между агентами…

«Когда ты являешься важным игроком для своей команды, каковым я был для ДАКа, президенту не просто принять решение о продаже такого футболиста. Но я смог договориться с руководством, ведь понимал, что в «Динамо» я смогу сыграть в Лиге чемпионов, выступать в чемпионате более высокого уровня и расти как футболист. Из-за того, что у меня с ДАКом всегда были хорошие отношения, они согласились меня отпустить. И я приехал в Украину».

Киевляне заплатили за нападающего полтора миллиона евро.

Ранее известный агент рассказал, чем Рамирес уступает Мбокани.

В Украину венесуэлец приехал вместе со своей избранницей, и она отличается от общепринятых стандартов «девушки футболиста».