Стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала»
Рамирес: «Счастлив, что попал в такой большой клуб, как «Динамо»
Венесуэлец рад переходу в киевскую команду
25 июля 10:38
Эрик Рамирес / фото - ФК Динамо
Новый форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес на своей странице в Instagram поделился эмоциями от перехода в украинский клуб:
«Я счастлив и благодарен Богу за то, что смог попасть в такой большой клуб, как этот! Через несколько дней я почувствовал его любовь. Верну ее большим трудом, жертвами и голами. Вперед, «Динамо». Многое зависит от моей семьи, который играет важную роль на каждом этапе моей карьеры».
Киевляне заплатили ДАКу 1.75 миллионов евро и заключили с нападающим 5-летнее соглашение.
Напомним, ранее известный агент рассказал, чем Рамирес отличается от Мбокани.
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