Рамирес уже в четверг присоединится к «Динамо»

Известна сумма, которую киевляне заплатят за венесуэльского форварда

Эрик Рамирес / Фото - Twitter

Переход нападающего Эрика Рамиреса в «Динамо» уже согласован. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Киевляне заплатят словацкому ДАКу за игрока 1,75 млн евро. Также клубу будут перечислены 20% от последующей перепродажи.

Уже в четверг, 22 июля, Рамирес отправится в Австрию. Там венесуэлец присоединится к команде на заключительном сборе.

Ранее сообщалось, что форвард успешно прошел медосмотр в Киеве.