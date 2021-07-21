Превзошли «Динамо». «Днепр-1» отдал в аренду сразу 13 игроков
Рамирес уже в четверг присоединится к «Динамо»
Известна сумма, которую киевляне заплатят за венесуэльского форварда
21 июля 20:15
Эрик Рамирес / Фото - Twitter
Переход нападающего Эрика Рамиреса в «Динамо» уже согласован. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Киевляне заплатят словацкому ДАКу за игрока 1,75 млн евро. Также клубу будут перечислены 20% от последующей перепродажи.
Уже в четверг, 22 июля, Рамирес отправится в Австрию. Там венесуэлец присоединится к команде на заключительном сборе.
Ранее сообщалось, что форвард успешно прошел медосмотр в Киеве.
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