ПСЖ на этой неделе планирует объявить о подписании Доннаруммы
Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»
Защитник надеется выиграть с французом титулы
21:46
Фото: AS
Защитник ПСЖ Серхио Рамос признался AS, что надеется, что форвард Килиан Мбаппе останется в команде.
«Я бы хотел, чтобы Мбаппе продолжил выступать за ПСЖ, потому что мне нравится играть с лучшими футболистами. Когда вы принимаете решение остаться или уйти, это очень личное дело. Я могу внести свой победный дух в раздевалку ПСЖ, и если я смогу передать его Мбаппе, это будет успехом.
«Реал» — один из лучших клубов в мире и лучший по своей истории. Футболисты на определённом этапе своей карьеры должны сыграть за «Реал». Но сейчас я хочу, чтобы Мбаппе был в моей команде, и мы все хотели бы, чтобы он остался в ПСЖ».
Также Рамос рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Реала».
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