Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

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Защитник ПСЖ Серхио Рамос признался AS, что надеется, что форвард Килиан Мбаппе останется в команде.

«Реал» — один из лучших клубов в мире и лучший по своей истории. Футболисты на определённом этапе своей карьеры должны сыграть за «Реал». Но сейчас я хочу, чтобы Мбаппе был в моей команде, и мы все хотели бы, чтобы он остался в ПСЖ».