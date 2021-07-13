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Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»

Защитник надеется выиграть с французом титулы
Футбол Лига 1 (Франция)
21:46
Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»
Фото: AS

Защитник ПСЖ Серхио Рамос признался AS, что надеется, что форвард Килиан Мбаппе останется в команде.

«Я бы хотел, чтобы Мбаппе продолжил выступать за ПСЖ, потому что мне нравится играть с лучшими футболистами. Когда вы принимаете решение остаться или уйти, это очень личное дело. Я могу внести свой победный дух в раздевалку ПСЖ, и если я смогу передать его Мбаппе, это будет успехом.

«Реал» — один из лучших клубов в мире и лучший по своей истории. Футболисты на определённом этапе своей карьеры должны сыграть за «Реал». Но сейчас я хочу, чтобы Мбаппе был в моей команде, и мы все хотели бы, чтобы он остался в ПСЖ».

Также Рамос рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Реала».

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Серхио Рамос

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