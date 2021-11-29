Дебют против «Манчестер Сити»! Рамос впервые попал в заявку ПСЖ
Рамос: «Месси – фаворит на «Золотой мяч», я всегда буду поддерживать партнеров по команде»
Ранее звезды мирового футбола выступали за «Реал» и «Барселону»
13:14
Рамос и Месси / Фото: Getty Images
Защитник ПСЖ Серхио Рамос назвал фаворита на получение «Золотого мяча». Его слова приводит Football Espana.
– Лионель – очень важный игрок в составе «ПСЖ». Он уникальный футболист. Когда в команде такой игрок – это привилегия.
– Лео – фаворит в борьбе за «Золотой мяч»?
– Да, я всегда буду поддерживать партнеров по команде. И я желаю ему удачи.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня.
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