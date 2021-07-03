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Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать

Испанский защитник пока не определился с местом продолжения карьеры


Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:53
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Серхио Рамос / Фото - eurosport
«Арсенал» намерен заключить соглашение с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Лондонский клуб намерен перехватить опытного игрока у ПСЖ. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия контракта с парижанами.

Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».
 
Ранее испанец выдвинул очень солидные требования для новой команды.
Владимир Кириченко
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Теги

Серхио Рамос ПСЖ Арсенал Лондон

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