Перес: «Рамос вернется в «Реал»
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Испанский защитник пока не определился с местом продолжения карьеры
14:53
Серхио Рамос / Фото - eurosport«Арсенал» намерен заключить соглашение с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Лондонский клуб намерен перехватить опытного игрока у ПСЖ. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия контракта с парижанами.
Рамос в данный момент находится в статусе свободного агента, недавно у него закончился контракт с «Реалом».
Ранее испанец выдвинул очень солидные требования для новой команды.
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