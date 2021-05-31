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Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»

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17:03
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Серхио Рамос / Фото - Eurosport

Защитник «Реала» Серхио Рамос в 35 лет может сменить чемпионат. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах опытного футболиста нуждается «Манчестер Сити». Руководство «горожан» намерено подписать его на правах свободного агнета, предоставив контракт на два года.

Боссы нынешнего клуба Рамоса настаивают на соглашении на год. В то же время сам игрок рассчитывает на двухлетний контракт.

Сообщалось, что именно из-за этих разногласий защитник может покинуть «Реал».

Сергей Стаднюк
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Теги

Серхио Рамос Манчестер Сити Реал Мадрид (футбол)

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