Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»

Гвардиола больше не хочет пропускать в финале Лиги чемпионов

Серхио Рамос / Фото - Eurosport

Защитник «Реала» Серхио Рамос в 35 лет может сменить чемпионат. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах опытного футболиста нуждается «Манчестер Сити». Руководство «горожан» намерено подписать его на правах свободного агнета, предоставив контракт на два года.

Боссы нынешнего клуба Рамоса настаивают на соглашении на год. В то же время сам игрок рассчитывает на двухлетний контракт.

Сообщалось, что именно из-за этих разногласий защитник может покинуть «Реал».