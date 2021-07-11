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Рамос – о переходе в ПСЖ: «Они мечтают об ЛЧ, как и я»

Защитник постарается помочь новой команде
Футбол Лига 1 (Франция)
09:50
Рамос – о переходе в ПСЖ: «Они мечтают об ЛЧ, как и я»
Фото: PSG

Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал RMC Sport, почему предпочел присоединится к парижанам.

«Больше всего я заметил в этом клубе силу и жажду победы, которую испытывают игроки. Они уже играли в финале Лиги чемпионов и очень близки к тому, чтобы выиграть турнир. Это привлекает меня. Это может быть идеальный союз.

Если я смогу внести свой вклад в победу, будет замечательно. Задуматься о пятой победе в Лиге чемпионов для меня и первой для нашего клуба – это мечта».

Он подписал контракт на два года.

У Рамоса было предложение от «Арсенала».

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Серхио Рамос

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