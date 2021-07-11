Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Рамос – о переходе в ПСЖ: «Они мечтают об ЛЧ, как и я»
Защитник постарается помочь новой команде
09:50
Фото: PSG
Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал RMC Sport, почему предпочел присоединится к парижанам.
«Больше всего я заметил в этом клубе силу и жажду победы, которую испытывают игроки. Они уже играли в финале Лиги чемпионов и очень близки к тому, чтобы выиграть турнир. Это привлекает меня. Это может быть идеальный союз.
Если я смогу внести свой вклад в победу, будет замечательно. Задуматься о пятой победе в Лиге чемпионов для меня и первой для нашего клуба – это мечта».
Он подписал контракт на два года.
У Рамоса было предложение от «Арсенала».
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