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Рамос – о поражении Испании: «Грустно и несправедливо»

Италия в финал пробилась после серии пенальти
Футбол Евро-2020
13:40
Рамос – о поражении Испании: «Грустно и несправедливо»
Серхио Рамос / фото - СЭ

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной Испании в полуфинале Евро-2020 от Италии. Команда проиграла в серии пенальти, испанец уверен, что его сборная заслужила на победу.

«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть, но вы заставили всю страну трепетать, воодушевили ее.

Горжусь нашей сборной».

Бывший напарник Рамоса в обороне Жерар Пике поделился своим мнением о серии пенальти.

Антон Кривенко
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Серхио Рамос

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