Кьеза: «Испания играла хорошо, но мы терпели»
Рамос – о поражении Испании: «Грустно и несправедливо»
Италия в финал пробилась после серии пенальти
Серхио Рамос / фото - СЭ
Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной Испании в полуфинале Евро-2020 от Италии. Команда проиграла в серии пенальти, испанец уверен, что его сборная заслужила на победу.
«Грустно и несправедливо. Так не должно было быть, но вы заставили всю страну трепетать, воодушевили ее.
Горжусь нашей сборной».
Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021
Бывший напарник Рамоса в обороне Жерар Пике поделился своим мнением о серии пенальти.
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