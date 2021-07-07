Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ

Опытный защитник достанется гранду французского футбола бесплатно

Серхио Рамос / Фото: ВВС

Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 35-летний футболист сегодня пройдет медицинское обследование в ПСЖ, а на днях подпишет двухлетний контракт с новым клубом.

Рамос достанется ПСЖ бесплатно, так как он покинул «Реал» свободным агентом в концовке прошлого сезона.

Отметим, что на днях ПСЖ провернул еще один громкий трансфер – подписал защитника Ашрафа Хакими из «Интера».