Рамос – о поражении Испании: «Грустно и несправедливо»
Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ
Опытный защитник достанется гранду французского футбола бесплатно
14:38
Серхио Рамос / Фото: ВВС
Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 35-летний футболист сегодня пройдет медицинское обследование в ПСЖ, а на днях подпишет двухлетний контракт с новым клубом.
Рамос достанется ПСЖ бесплатно, так как он покинул «Реал» свободным агентом в концовке прошлого сезона.
Отметим, что на днях ПСЖ провернул еще один громкий трансфер – подписал защитника Ашрафа Хакими из «Интера».
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