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Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ

Опытный защитник достанется гранду французского футбола бесплатно
Футбол Лига 1 (Франция)
14:38
Рамос прилетел в Париж для медосмотра в ПСЖ
Серхио Рамос / Фото: ВВС

Испанский защитник Серхио Рамос прилетел в Париж, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 35-летний футболист сегодня пройдет медицинское обследование в ПСЖ, а на днях подпишет двухлетний контракт с новым клубом.

Рамос достанется ПСЖ бесплатно, так как он покинул «Реал» свободным агентом в концовке прошлого сезона.

Отметим, что на днях ПСЖ провернул еще один громкий трансфер – подписал защитника Ашрафа Хакими из «Интера».

Петр Приходько
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Серхио Рамос ПСЖ

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