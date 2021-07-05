Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Рамос пройдет медосмотр в ПСЖ 6 июля
Защитник переберется во Францию
22:27
Фото: Marca
Защитник Серхио Рамос в ближайшее время пройдет медосмотр в ПСЖ.
6 июня он прибудет в Париж, где оформит свой переход, сообщает L’Equipe. Об условиях контракта пока не сообщается. По информации СМИ, 35-летний игрок подпишет контракт на два года.
В июне Рамос покинул «Реал», где выступал 16 лет. Он контактировал с «Миланом», но целью защитника был ПСЖ.
Также сообщалось, что Рамос хочет получить от нового клуба солидную сумму в качестве подписного бонуса.
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