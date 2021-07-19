Рамос рассказал, как Неймар зазывал его в ПСЖ

Бразилец поспособствовал переходу звездного защитника

Неймар и Серхио Рамос / фото - Marca

Новичок ПСЖ Серхио Рамос раскрыл, как вингер парижан Неймар подталкивал его к переходу в французский клуб. Слова легендарного испанца приводит Mundo Deportivo.

«Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде. Несмотря на то что Неймар играл в «Барселоне», а я — в «Реале», у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в «ПСЖ». Я ценю такое отношение».

Этим летом Рамос покинул «Реал» спустя 16 лет в мадридском клубе. Испанец не смог договорится с президентом «сливочных» Флорентино Пересом о новом контракте и перебрался в ПСЖ.

Тут 35-летнего защитника уже даже ждали бывшие партнеры по испанской команде: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Анхель Ди Мария и Пабло Сарабия.

Не смотря на слова Рамоса, Лионель Месси вряд ли станет игроком ПСЖ, хоть он и находится в подвешенном состоянии в «Барселоне». Партнер аргентинца по сборной Леандро Паредес, выступающий в Париже, заявил, что форвард точно не станет его одноклубником.

Сейчас Месси, являющийся свободным агентом, ведет переговоры о новом контракте с каталонцами и даже готов пойти на 50%-е снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Барсе».