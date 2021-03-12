Рамос: «Роналду – флагман «Ювентуса», именно поэтому его критикуют»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о критике в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.

Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже вылетела, и я надеюсь, что с нами этого не случится»