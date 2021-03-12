«Ювентус» намерен полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м году
Рамос: «Роналду – флагман «Ювентуса», именно поэтому его критикуют»
Туринский клуб хочет продать 36-летнего португальца
Роналду и Рамос / Фото: Getty Images
Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о критике в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Marca.
«Роналду – флагман «Юве», он в центре внимания, но он привык к этому. Как и здесь, в «Реале», если что-то идет не так, смотрят на капитана и тренера. Криштиану привык к этому.
Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже вылетела, и я надеюсь, что с нами этого не случится»
Напомним, «Ювентус» намерен продать Роналду летом, португалец может вернуться в «Реал».
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