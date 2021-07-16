Вслед за Рамосом «Реал» хочет расстаться с еще одним топ-игроком
Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Новоиспеченный защитник команды высказал свое мнение
10:48
Серхио Рамос / Фото: Eurosport
Защитник ПСЖ Серхио Рамос посоветовал форварду команды Килиану Мбаппе остаться. Его слова приводит As.
«Советую Мбаппе остаться в ПСЖ. Не мне решать, но я бы хотел, чтобы он остался. Команде нужны лучшие игроки, и он один из таких. Как и Неймар. Мы втроем можем многого добиться.
Конечно, «Реал» – один из лучших клубов мира. Возможно, лучший, и логично, что классные игроки хотят перейти туда, но я надеюсь, что Мбаппе останется».
Напомним, Рамос бесплатно присоединился к ПСЖ, ведь покинул «Реал» в статусе свободного агента.