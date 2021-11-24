«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Ранее дисквалифицированный за допинг Онана впервые за 10 месяцев вышел в составе «Аякса»
Голкипера отстранили от футбола из-за странной ошибки
24 ноября 20:25
Андре Онана / фото - Transfermarkt
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» голкипер «Аякса» Андре Онана вышел на поле.
Этот матч стал для камерунского вратаря первым за 10 месяцев.
До этого футболист отбывал 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга – в организме игрока был обнаружен фуросемид.
Сначала Спортивный арбитражный суд отстранил его на 12 месяцев, но вскоре наказание сократили.
Как объяснял эту ситуацию сам камерунец – он почувствовал себя плохо и принял таблетку лекарства, которое было прописано его жене.
Пострадавший от сердечного приступа Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе».
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