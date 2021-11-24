Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ранее дисквалифицированный за допинг Онана впервые за 10 месяцев вышел в составе «Аякса»

Голкипера отстранили от футбола из-за странной ошибки
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 20:25
Ранее дисквалифицированный за допинг Онана впервые за 10 месяцев вышел в составе «Аякса»
Андре Онана / фото - Transfermarkt

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» голкипер «Аякса» Андре Онана вышел на поле.

Этот матч стал для камерунского вратаря первым за 10 месяцев.

До этого футболист отбывал 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга – в организме игрока был обнаружен фуросемид.

Сначала Спортивный арбитражный суд отстранил его на 12 месяцев, но вскоре наказание сократили.

Как объяснял эту ситуацию сам камерунец – он почувствовал себя плохо и принял таблетку лекарства, которое было прописано его жене.

Пострадавший от сердечного приступа Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аякс Андре Онана

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дубль Халлера принес «Аяксу» победу на «Бешикташем» в Лиге чемпионов
Дубль Халлера принес «Аяксу» победу на «Бешикташем» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:09
Еще один претендент на пост тренера МЮ изложил клубу свои идеи
Еще один претендент на пост тренера МЮ изложил клубу свои идеи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 ноября 17:44
«Решил, что троих детей ему достаточно». Тадич забил «Боруссии», получив штангой по «больному месту» и став объектом насмешек в Twitter
Репортаж
«Решил, что троих детей ему достаточно». Тадич забил «Боруссии», получив штангой по «больному месту» и став объектом насмешек в Twitter
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 ноября 11:00
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах
Эриксен возобновит карьеру в Нидерландах
Футбол В Европе
2 ноября 10:27
Эриксен вскоре может вернуться на поле. В услугах хавбека заинтересован «Аякс»
Эриксен вскоре может вернуться на поле. В услугах хавбека заинтересован «Аякс»
Футбол Серия А (Италия)
2 ноября 09:41

Новости: Футбол

Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Интервью
Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Серия А (Италия)
01:04
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:52
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
24 ноября 23:43
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Послесловие
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:37
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:31
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:11
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:10
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:51
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости