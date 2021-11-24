Ранее дисквалифицированный за допинг Онана впервые за 10 месяцев вышел в составе «Аякса»

Голкипера отстранили от футбола из-за странной ошибки

Андре Онана / фото - Transfermarkt

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» голкипер «Аякса» Андре Онана вышел на поле.

Этот матч стал для камерунского вратаря первым за 10 месяцев.

До этого футболист отбывал 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга – в организме игрока был обнаружен фуросемид.

Сначала Спортивный арбитражный суд отстранил его на 12 месяцев, но вскоре наказание сократили.

Как объяснял эту ситуацию сам камерунец – он почувствовал себя плохо и принял таблетку лекарства, которое было прописано его жене.

Пострадавший от сердечного приступа Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Аяксе».

