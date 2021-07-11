Раньери – о финале Евро-2020: «Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно»

Фото: Goal.com

Бывший тренер Клаудио Раньери поделился мыслями Daily Mail о финале Евро-2020 Англия – Италия.

Сейчас у нас правильный менталитет. Да, есть итальянская душа: мы держимся вместе, вместе переносим тяготы, боремся. Но Манчини хочет научить игроков наслаждаться атакой, идти вперед в любой ситуации. Наш менталитет изменился за два года.

Когда это возможно, мы стараемся доминировать над соперником. Когда это невозможно, мы стараемся выиграть матч.

Думаю, нас ждет очень хорошая игра. Считаю, что Англия будет рваться в атаку, поскольку фанатов на Уэмбли будет полно. Но Италия постарается играть в касание, чтобы преодолеть прессинг.

Думаю, шансы 50 на 50, потому что 90% Уэмбли будет гнать Англию вперед, а Италия будет сражаться и стараться победить. Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно».