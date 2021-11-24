ПСЖ отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Почеттино

«Дьяволы» хотят, чтобы аргентинский специалист заменил уволенного Сульшера

Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

«Манчестер Юнайтед» все еще не определился с приемником Оле-Гуннара Сульшера.

Приоритетной целью англичан является аргентинский специалист ПСЖ Маурисио Почеттино. По информации портала ESPN, ПСЖ пока не хочет отпускать тренера и отклонил первое предложение МЮ.

Источник сообщает, что основная причина отказа ПСЖ – неуверенность в том, что они найдут замену Почеттино в середине сезона. Единственный вариант, при котором парижане отпустят Почеттино в АПЛ, – согласие Зинедина Зидана занять место аргентинца.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» сделал предложение главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини.