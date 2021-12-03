Рангник – о Роналду: «Никогда не видел игрока его возраста в такой физической форме»
Рангник рассказал, о чем он общался с Сульшером 2 часа
Наставники обсуждали стратегию развития команды
13:50
Ральф Рангник / Фото: Getty Images
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, о чем он общался со своим предшественником – Уле Гуннаром Сульшером, который был уволен с должности 2 недели назад. Слова специалиста приводит пресс-служба манкунианцев.
«Я общался с Сульшером почти два часа. Это был плодотворный разговор, он мне рассказал о своем видении команды»
Ранее Рангник высказал свое мнение о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштану Роналду.
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