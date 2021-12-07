Рангник включит в свой тренерский штаб в МЮ топового спортивного психолога

Немец считает психологию важнейшим аспектом

Ральф Рангник и Саша Лензе / фото - Golf single player

Ральф Рангник уже приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», и провел свой первый матч у руля команды, выиграв у «Кристал Пэлас» (1:0).

Как сообщает The Athletic, в тренерский штаб 63-летнего специалиста войдет именитый спортивный психолог Саша Лензе.

Рангник и Лензе уже знакомы благодаря совместной работе в «РБ Лейпциг».

Немецкий психолог войдет именно в тренерский штаб, а не медицинский, как это обычно происходит. К работе он сможет приступить, как только получит визу в Великобританию.

Напомним, также в список помощников Рангника войдет тренер из МЛС.