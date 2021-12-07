Игрок соперника Украины по отбору на ЧМ-22 за рекордную сумму перейдет в МЮ
Рангник включит в свой тренерский штаб в МЮ топового спортивного психолога
Немец считает психологию важнейшим аспектом
08:05
Ральф Рангник и Саша Лензе / фото - Golf single player
Ральф Рангник уже приступил к выполнению своих обязанностей на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», и провел свой первый матч у руля команды, выиграв у «Кристал Пэлас» (1:0).
Как сообщает The Athletic, в тренерский штаб 63-летнего специалиста войдет именитый спортивный психолог Саша Лензе.
Рангник и Лензе уже знакомы благодаря совместной работе в «РБ Лейпциг».
Немецкий психолог войдет именно в тренерский штаб, а не медицинский, как это обычно происходит. К работе он сможет приступить, как только получит визу в Великобританию.
Напомним, также в список помощников Рангника войдет тренер из МЛС.
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