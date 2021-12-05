Рангник высказался о первой победе в качестве тренера МЮ

Ральф Рангник / фото - The Top Flight

Главный тренер МЮ Ральф Рангник прокомментировал для ВВС победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ:

Это то, над чем нам нужно работать. Команде нужно перестать пропускать. Всего одна тренировка произвела на меня большое впечатление. Мы сыграли намного лучше, чем ожидалось.

Игроки всегда старались действовать на опережение. Мы никогда не уступали, за исключением, может быть, последних пяти минут. В остальное время мы старались держать их подальше от наших ворот.

Мы хотели играть с двумя нападающими, особенно в центре. Кстати, работа Криштиану Роналду с мячом – высший пилотаж.

После успеха всегда легче развивать ситуацию. Мы должны и дальше не пропускать и создавать моменты. В целом, я очень доволен тем, как мы играли сегодня».