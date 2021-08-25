Раунд плей-офф ЛЧ. «Шериф» не пустил в групповой этап «Динамо» загребское, «Зальцбург» лишил третьей корзины киевское

Вернидуб вывел молдавский клуб в основную сетку впервые в истории

Фото - Динамо Загреб

В ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Шерифом», «Зальцбург» на выезде переиграл «Брондбю».

Подопечные Юрия Вернидуба сумели отстоять преимущество в три мяча после первой встречи. Хорватский гранд не сумел оформить даже гол престижа.

«Быки» же добились аналогичного разрыва в двухматчевом противостоянии уже на 10-й минуте силами Шешко и Ааронсона. Соперник ответил лишь взятием ворот в исполнении Макше.

«Шериф» и «Зальцбург» пробились в групповой этап соревнований. Таким образом, австрийский клуб потеснил киевское «Динамо» из третьей корзины при жеребьевке. Также впервые в истории молдавского футбола представитель этой страны сыграет на данной стадии турнира.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф, ответные матчи

«Динамо» Загреб – «Шериф» 0:0 (первый матч – 0:3)

«Динамо»: Ливакович, Мохаррами (Кастрати, 62), Теофиль-Катрин, Ристовски, Франьич, Мишич (Гояк, 84), Иванушец, Маер, Чоп (Юрич, 69), Петкович, Оршич (Менало, 85).

«Шериф»: Атанасиадис, Костанза, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Петро, 74), Тилль, Аддо, Луваннор (Раделич, 88), Траоре, Кастаньеда (Янсане, 58).

Предупреждения: Иванушец – Траоре, Костанза, Луваннор

«Брондбю» – «Зальцбург» 1:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Макше, 62 – Шешко, 4, Ааронсон, 10

«Брондбю»: Хермансен, Бруус, Макше, Боркяйе (Скиппер, 59), Тшиембе, Менса (Гаммельбю, 59), Радошевич, Греве (Слиман, 59), Френдруп (Рестед, 84), Хедлунд (Павлович, 78), Уре.

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара (Юнузович, 66), Зайвальд, Сучич, Ааронсон (Бернардо, 85), Адейеми (Бериша, 71), Шешко (Окафор, 71).

Макше – Камара, Соле