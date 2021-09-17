Райола: «Жаль то, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Но он сделал выбор всей своей жизни»

Фото: Le Parisien

Футбольный агент Мино Райола высказался об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ из «Милана».

Был ли он близок к «Ювентусу»? Думаю, «Юве» до сих пор очень жалеет, что не подписал его. И не только «Ювентус». В ПСЖ нет борьбы между Джиджио и Навасом, потому что Джиджио будет играть в основе».