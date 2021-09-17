Доннарумма признался, что отказался переходить в «Ювентус»
Райола: «Жаль то, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Но он сделал выбор всей своей жизни»
Голкипер перешел в ПСЖ
20:27
Фото: Le Parisien
Футбольный агент Мино Райола высказался об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ из «Милана».
«Мне очень жаль из-за того, как с ним обошлись в «Милане». Он сделал выбор всей своей жизни, предательства не было. Он мог уехать 4 года назад, но не сделал этого.
Был ли он близок к «Ювентусу»? Думаю, «Юве» до сих пор очень жалеет, что не подписал его. И не только «Ювентус». В ПСЖ нет борьбы между Джиджио и Навасом, потому что Джиджио будет играть в основе».
ПСЖ подписал Доннарумму бесплатно.
Летом он выиграл Евро-2020 со сборной Италии.