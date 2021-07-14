Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
Итальянский вратарь достался парижанам бесплатно
21:30
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: ПСЖ
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход в ПСЖ. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Я в восторге от перехода в этот топ-клуб. Я чувствую, что готов принять новый вызов и продолжить свой рост.
С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать фанатов»
Напомним, Доннарумма подписал контракт с ПСЖ до 2026-го года и достался клубу бесплатно, так как покинул «Милан» в статусе свободного агента в конце июня.
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