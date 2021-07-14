«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ

Итальянский вратарь достался парижанам бесплатно

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: ПСЖ

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой переход в ПСЖ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я в восторге от перехода в этот топ-клуб. Я чувствую, что готов принять новый вызов и продолжить свой рост.

С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать фанатов»



Напомним, Доннарумма подписал контракт с ПСЖ до 2026-го года и достался клубу бесплатно, так как покинул «Милан» в статусе свободного агента в конце июня.