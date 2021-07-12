Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы

Предыдущий рекорд был побит уже на стадии 1/8 финала

Леонардо Боннучи за секунду до последнего гола Евро-2020 / Фото: twitter.com/euro2020

Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы – 142 гола. Прежний рекорд, который составлял 108 голов (Евро-2016), был побит уже на стадии 1/8 финала в матче Хорватия – Испания (3:5).



Последним голом континентального первенства отметился защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы. Отметим, что его взятие ворот позволило перевести игру в овертайм, а уже в серии пенальти итальянцы дожали сборную Англии и стали чемпионами Европы.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.