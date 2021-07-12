Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы

Предыдущий рекорд был побит уже на стадии 1/8 финала
Футбол Евро-2020
17:16
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Леонардо Боннучи за секунду до последнего гола Евро-2020 / Фото: twitter.com/euro2020

Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы – 142 гола. Прежний рекорд, который составлял 108 голов (Евро-2016), был побит уже на стадии 1/8 финала в матче Хорватия – Испания (3:5).

Последним голом континентального первенства отметился защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, который стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы. Отметим, что его взятие ворот позволило перевести игру в овертайм, а уже в серии пенальти итальянцы дожали сборную Англии и стали чемпионами Европы.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Италии (футбол) Леонардо Бонуччи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Футбол Евро-2020
17:26
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Берреттини: «Надеюсь, я вдохновил сборную Италии»
Теннис Grand Slam
17:23
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Футбол Евро-2020
16:54
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Футбол Евро-2020
13:57
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:36
Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла
Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла
Футбол Евро-2020
11:23

Новости: Футбол

«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
Бундеслига (Германия)
18:12
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Сборная Украины
17:52
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
Серия А (Италия)
17:45
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Евро-2020
17:26
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Евро-2020
17:16
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Украинская Премьер-лига
17:10
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Евро-2020
16:54
Пока без «Динамо». Известен календарь 1-го тура УПЛ
Пока без «Динамо». Известен календарь 1-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:45
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Премьер-Лига (Англия)
16:30
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
61
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Все новости