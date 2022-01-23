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«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»

Испанские гранды не хотят мешать развитию друг друга
Футбол Примерa (Испания)
15:17
«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»
Жоан Лапорта и Флорентино Перес / фото - Eurosport

Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта договорились, что не будут переманивать футболистов друг у друга, сообщает издание Marca.

Функционеры сошлись на том, что существует необходимость в двустороннем сотрудничестве в вопросах Суперлиги и противостояния с руководством Примеры.

Из-за этого боссы испанских грандов заключили устный «пакт о ненападении», который подразумевает, что они не будут вредить экосистеме своих соперников.

Клубы не будут пытаться переманить футболистов друг друга, входить в контакты с игроками кантеры, а также оказывать давление на исполнителей, чьи контракты истекают. Перес и Лапорта осознают, что развитие обеих команд пойдет на пользу всему испанскому чемпионату.

Но этот договор ничего не решает в плане трансферов из других клубов. Обе команды продолжат борьбу за покупку форварда «Борусии» Эрлинга Холанда.

Ранее «Реал» уже заключал подобное соглашение с мадридским «Атлетико», которое в результате было нарушено. Мадридцы подписали защитника Тео Эрнандеса, а «матрасники» через некоторое время ответили покупкой Маркоса Лльоренте.

Напомним, Анчелотти может отдать игровое время Лунина в Кубке Испании его конкуренту.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол)

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