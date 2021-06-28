«Реал» купил не того Азара? Торган Азар – лучший игрок матча Бельгия – Португалия

Младший брат звездного игрока принес команде победу

Торган Азар / фото - UEFA

Стал известен лучший игрок матча между Португалией и Бельгией в рамках 1/8 финала Евро-2020. Им стал вингер бельгийцев Торган Азар, который своим шикарным ударом из-за пределов штрафной обеспечил победу сборной Бельгии.

Примечательно, что дальний выстрел Азара – единственный удар в створ бельгийцев за весь матч. Но, это и не странно, ведь после этого гола Бельгия «припарковала автобус» и защищала свое комфортное преимущество.

Напомним, хавбек португальцев считает, что Бельгии просто повезло.