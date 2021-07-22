«Реал» может отправить Азара обратно в «Челси»

Бельгиец стал главным разочарованием мадридцев

Эден Азар / фото - 90min

Вингер «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонское «Челси», сообщает AS.

В английском клубе рассматривают возможность возвращения игрока, в случае неудачи с подписанием Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Бельгиец до сих пор поддерживает хорошие отношения с многими игроками «синих». Тем более, «аристократы» смогут выкупить игрока намного дешевле, чем продавали его в мадридскую команду.

Но, как ранее сообщали СМИ, сам Азар считает своим долгом доказать «Реалу» свою состоятельность и сыграть важную роль в триумфах команды, поэтому не намерен так просто сдаваться и покидать Мадрид.

Азар перешел в стан «сливочных» летом 2019 за рекордные для клуба 115 миллионов евро (некоторые источники утверждают, что сумма трансфера составляла 160 миллионов).

За два сезона в мадридском клубе вингер отыграл лишь 43 матча, в которых забил 5 голов и отметился 8 голевыми передачами.

Напомним, «Реал» выставил Азара на трансфер.