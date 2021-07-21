«Реал» официально представил Алабу и отдал ему номер Рамоса

Защитник предстал перед болельщиками «Мадрида»

Давид Алаба и Флорентино Перес / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» официально представил австрийского универсального защитника Давида Алабу, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок прибыл на клубную базу, где сначала подписал контракт, а потому был представлен болельщикам команды.

На официальной церемонии австриец прокомментировал свой переход в испанский клуб:

«Я очень горжусь тем, что буду носить белую футболку «Мадрида». Для меня это честь, и я благодарен за это. Отдам всё, чтобы мы вместе добились успеха!»

Защитник взял себе футболку с 4-м номером, который ранее принадлежал ушедшему в ПСЖ капитану «сливочных» Серхио Рамосу.

Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента, но получил 15-миллионнный подписной бонус за свой трансфер. 28-летний игрок подписал с «королевским клубом» 5-летнее соглашение и будет получать 12 миллионов евро в год.

Австриец – универсальный футболист, который может сыграть слева и в центре защиты, а также в опорной зоне. Но, как сообщалось ранее, игрок не намерен выходить на поле на позиции центрального защитника.

Напомним, Гарет Бэйл отказался покидать «Реал».