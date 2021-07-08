«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере

Близкое к клубу издание утверждает, что украинец не ограничится выступлениями в Кубке

Андрей Лунин / Фото - Eurosport

Голкипер «Реала» Андрей Лунин входит в дальнейшие планы клуба. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» поставило перед новым-старым тренером Карло Анчелотти задачу строить команду вокруг приобретенных в последние годы молодых исполнителей. Украинец останется частью коллектива, оставаясь первое время сменщиком Тибо Куртуа.

Однако отмечается, что вратарь не будет довольствоваться исключительно поединками кубка страны. Итальянский специалист, в зависимости от турнирного положения и соперников, будет давать шансы проявить себя в Лиге чемпионов и Примере.

Ранее сообщалось, что Лунин станет основным вратарем «Реала» на первом сборе.