«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
«Реал» получит более двух миллионов евро за трансфер Хакими в ПСЖ
Защитник покинет «Интер»
07:39
Фото: AFP
Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в ПСЖ.
Накануне, трансфер подтвердил директор миланского клуба Джузеппе Маротта. Ожидается, что парижане заплатят до 80 миллионов евро.
Некоторую сумму получит и «Реал», откуда Хакими перешел в «Интер» год назад, сообщает AS. Тогда сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Так как Хакими – воспитанник «Реала», «сливочные» получат солидарные выплаты от FIFA в размере 2,1 миллион евро.
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