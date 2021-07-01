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«Реал» получит более двух миллионов евро за трансфер Хакими в ПСЖ

Защитник покинет «Интер»
Футбол Примерa (Испания)
07:39
«Реал» получит более двух миллионов евро за трансфер Хакими в ПСЖ
Фото: AFP

Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в ПСЖ.

Накануне, трансфер подтвердил директор миланского клуба Джузеппе Маротта. Ожидается, что парижане заплатят до 80 миллионов евро.

Некоторую сумму получит и «Реал», откуда Хакими перешел в «Интер» год назад, сообщает AS. Тогда сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Так как Хакими – воспитанник «Реала», «сливочные» получат солидарные выплаты от FIFA в размере 2,1 миллион евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Ашраф Хакими ПСЖ Реал Мадрид (футбол) Интер

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