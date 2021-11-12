«Реал» предложит трех игроков «Фиорентине» в обмен на одно из главных открытий Серии А этого сезона

Форвард «фиалок» находится в отличных кондициях

Душан Влахович / фото - Fiorentina

Мадридский «Реал» нацелился на нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает La Nazionale.

«Сливочные» готовы предложить «фиалкам» двух форвардов в рамках этой сделки – Луку Йовича и Борху Майораля, ныне выступающего на правах аренды за «Рому».

К тому же, «бланкос» продлят для флорентийцев аренду правого защитника Альваро Одриосолы, который переехал в Италию этим летом.

За 13 матчей этого сезона Влахович забил 10 голов и отдал один ассист.

Ранее серб повторил достижение Андрея Шевченко в Серии А.