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«Реал» продлил контракт с одним из звездных игроков на 3 года
Карвахаль останется в Мадриде
14:59
Дани Карвахаль / Фото: Twitter
Мадридский «Реал» продлил контракт с защитником Дани Карвахалем, сообщает Marca.
По информации источника, официально об этом объявят в ближайшие дни.
Карвахаль продлил контракт с «Реалом» еще на 3 года – до 2024-го. Карвахаль является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне 29-летний испанец провел 13 матчей и сделал 2 ассиста.
Напомним, «Реал» продал ключевого защитника Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».
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