«Реал» продлил контракт с опытным защитником

«Силвочные» не намерены расставаться с еще одним оборонцем после потери Рамоса

Начо и Перес / Фото - Реал Мадрид

Защитник Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано на два года. Стоит отметить, чт оборонец находится в системе «сливочных» уже 20 лет (с 2001 года).

В прошедшем сезоне Начо провел 33 матча. В них ему удалось отличиться забитым мячом и результативной передачей.

Ранее ПСЖ официально объявил о подписании экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса.