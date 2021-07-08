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«Реал» продлил контракт с опытным защитником

«Силвочные» не намерены расставаться с еще одним оборонцем после потери Рамоса
Футбол Примерa (Испания)
17:51
«Реал» продлил контракт с опытным защитником
Начо и Перес / Фото - Реал Мадрид

Защитник Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано на два года. Стоит отметить, чт оборонец находится в системе «сливочных» уже 20 лет (с 2001 года).

В прошедшем сезоне Начо провел 33 матча. В них ему удалось отличиться забитым мячом и результативной передачей.

Ранее ПСЖ официально объявил о подписании экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол)

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